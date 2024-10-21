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وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا بسبب اعتداءاته على سكان الشمال وإطلاق النار تجاه إسرائيل

Lebanon 24
21-10-2024 | 01:41
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