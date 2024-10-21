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أبو الغيط: شيء محزن أن نرى عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي ردًّا رادعًا على اعتداء إسرائيل على "اليونيفيل"

Lebanon 24
21-10-2024 | 07:00
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