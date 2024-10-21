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الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من السرايا: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولته ولا يمكن أنّ يُترك لبنان هكذا في هذه المحنة

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:01
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