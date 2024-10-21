Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي يعلن من كييف عن خطة رئاسية لدعم أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: خصصنا أكثر من 700 مليون دولار لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا
lebanon 24
21/10/2024 16:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: وزير الدفاع الأميركي يزور أوكرانيا لإبداء الدعم قبل الانتخابات الأميركية
lebanon 24
21/10/2024 16:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن يعلن تخصيص حزمة مساعدات أمنية بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا
lebanon 24
21/10/2024 16:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية تعلن تقديم برلين مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا لدعمها خلال فصل الشتاء
lebanon 24
21/10/2024 16:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2024-10-21
09:48 | 2024-10-21
09:36 | 2024-10-21
09:33 | 2024-10-21
09:24 | 2024-10-21
09:19 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24