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إعلام إسرائيلي عن مصادر: الرد على إيران سيكون أكثر قوة بعد محاولة اغتيال نتنياهو

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:29
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