Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: مقترح جديد لصفقة تبادل يتضمن إطلاق سراح 5 رهائن أحياء مقابل هدنة لأسبوعين

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت اقتراحاً جديداً يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة وتأمين خروج قائد حماس يحيى السنوار من قطاع غزة هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع
lebanon 24
21/10/2024 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: رئيس الموساد أكد لمدير المخابرات المركزية الأميركية أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يتضمن أيضًا اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/10/2024 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: للمرة الأولى منذ أسابيع نتنياهو سيعقد جلسة نقاش حول صفقة الرهائن ومن المتوقع تقديم مقترح جديد
lebanon 24
21/10/2024 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الوفد الإسرائيلي المفاوض قد يقدم اليوم مقترحا جديدا لصفقة تبادل
lebanon 24
21/10/2024 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2024-10-21
09:48 | 2024-10-21
09:36 | 2024-10-21
09:33 | 2024-10-21
09:24 | 2024-10-21
09:19 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24