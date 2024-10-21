رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله هوكشتاين: الاولوية هي لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 لكونه الركيزة الاساسية للاستقرار في المنطقة

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