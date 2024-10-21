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الجهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا وشتولا وإيفين مناحم في الجليل الأعلى
Lebanon 24
21-10-2024
|
09:19
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