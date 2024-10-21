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سي إن إن عن مسؤول أميركي: جهودنا تركز على الاستفادة من الضغط العسكري الإسرائيلي في لبنان لفرض تطبيق القرار 1701

Lebanon 24
21-10-2024 | 10:52
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