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حركة "الجهاد الاسلامي" تنفي استهداف أمينها العام زياد النخالة في الهجوم على سيارة في دمشق
Lebanon 24
21-10-2024
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12:13
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