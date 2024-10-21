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مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض: لا نعلم ما إذا سرّبت الوثائق بشأن إسرائيل وإيران من أشخاص أو باختراق إلكتروني

Lebanon 24
21-10-2024 | 12:18
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