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كيربي: مستمرون في المباحثات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

Lebanon 24
21-10-2024 | 12:19
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