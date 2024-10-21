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الموسوي: "حزب الله" معني بالميدان وملف المفاوضات موكل إلى بري الذي قدّم الرسالة الصحيحة إلى الموفد الأميركي (الميادين)

Lebanon 24
21-10-2024 | 13:22
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