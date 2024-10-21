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حسام زكي: الموقف العربي يدعو إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ القرار 1701 (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-10-2024 | 14:28
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