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وسائل إعلام إسرائيلية: نقل ١٦ جندياً إسرائيلياً أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد

Lebanon 24
22-10-2024 | 02:16
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