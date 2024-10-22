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مالكو وشاغلو سنتر الساحل التجاري: ننفي نفيًا قاطعًا مزاعم العدو فالمبنى عبارة عن مكاتب تجارية ومهنية ولا يضم لا فوقه ولا تحته ولا بين مكاتبه منشآت حزبية (الجديد)

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:14
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