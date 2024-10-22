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مستشفى زيف في صفد: استقبلنا اليوم 14 مصابا جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:12
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