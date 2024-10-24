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ميقاتي: الاولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور "اليونيفيل" ويجب إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات
Lebanon 24
24-10-2024
|
07:17
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