ميقاتي: الاولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور "اليونيفيل" ويجب إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات

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