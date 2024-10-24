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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: من المحتمل الوصول إلى "نهاية صعبة" للصراع مع "حزب الله"

Lebanon 24
24-10-2024 | 12:41
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