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وسائل إعلام اسرائيلية: نقل عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من الجبهة الشمالية مع لبنان إلى المستشفيات

Lebanon 24
24-10-2024 | 16:42
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