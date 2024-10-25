Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 20 شخصا حالة 3 منهم خطيرة قرب مجد الكروم في الجليل إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان

Lebanon 24
25-10-2024 | 08:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة شخص في منطقة أحراش إيليت هشاحر في الجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان
lebanon 24
25/10/2024 17:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 24 جنديا 4 منهم بحالة خطرة في قصف حزب الله مبنى كانوا داخله جنوب لبنان
lebanon 24
25/10/2024 17:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مصنعين في عكا وكريات بياليك في خليج حيفا بصاروخين أطلقا من لبنان
lebanon 24
25/10/2024 17:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل شخص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه منطقة عكا
lebanon 24
25/10/2024 17:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:05 | 2024-10-25
09:52 | 2024-10-25
09:40 | 2024-10-25
09:35 | 2024-10-25
09:32 | 2024-10-25
09:27 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24