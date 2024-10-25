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إعلام إسرائيلي: مقتل شخصين في هجوم صاروخي نفذه حزب الله على مجد الكروم شمالي إسرائيل

Lebanon 24
25-10-2024 | 10:48
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