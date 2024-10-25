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جنبلاط: البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع وهذا غير ممكن ويجب اللجوء للحوار

Lebanon 24
25-10-2024 | 13:14
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