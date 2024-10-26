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وزير الاعلام: استحدثنا مكتباً في الوزارة لرصد الاخبار الكاذبة الهادفة للخضات

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:25
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