Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر عسكري أردني مسؤول: نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة 22 عسكريا في معارك جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
lebanon 24
26/10/2024 13:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري أردني للجزيرة: منفذا عملية البحر الميت لا ينتسبان لقواتنا المسلحة والزي الذي يرتديانه لا نستخدمه
lebanon 24
26/10/2024 13:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يضع الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهديد الأمن والاستقرار في ظل التصعيد الإقليمي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/10/2024 13:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سوف نهاجم القدرات العسكرية لحزب الله خلال الساعات المقبلة
lebanon 24
26/10/2024 13:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:56 | 2024-10-26
05:55 | 2024-10-26
05:43 | 2024-10-26
05:35 | 2024-10-26
05:20 | 2024-10-26
05:14 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24