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"لبنان 24": قصف فوسفوري تسبب في اندلاع حريق كبير في منطقة بسطرة في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا

Lebanon 24
26-10-2024 | 08:57
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