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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومرغليوت ومسغاف عام في إصبع الجليل
Lebanon 24
26-10-2024
|
17:49
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