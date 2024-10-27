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البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لبحث العدوان الإسرائيلي على مواقع في إيران يوم أمس (شبكة قدس)

Lebanon 24
27-10-2024 | 01:33
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