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البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لبحث العدوان الإسرائيلي على مواقع في إيران يوم أمس (شبكة قدس)
Lebanon 24
27-10-2024
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01:33
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