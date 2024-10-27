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القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير

Lebanon 24
27-10-2024 | 09:47
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