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أكسيوس: وزيرة الخزانة الأميركية و7 من نظرائها حذروا نتنياهو من أن سموتريتش قد يتسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني

Lebanon 24
27-10-2024 | 11:10
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