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وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: الحكومة تطلب وقف اطلاق النار والعدو الاسرائيلي يستهدف الجيش اللبناني الموجود في جنوب لبنان وعلى طول الخط الازرق والجيش بحاجة الى تعزيز قدراته(الجديد)

Lebanon 24
27-10-2024 | 15:21
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ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب
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