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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمعاً لحركة ⁧‫حماس‬⁩ كان يستخدم سابقًا كمدرسة في شمال قطاع ⁧‫غزة‬⁩

Lebanon 24
27-10-2024 | 19:52
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