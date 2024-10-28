Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود إسرائيليين خلال الساعات الـ24 الماضية عند الجبهة الشمالية مع لبنان

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن تأثير الحرب في لبنان على إسرائيل.. وهذا ما قالته عن "حزب الله"
lebanon 24
28/10/2024 14:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: تصدى مجاهدونا لمسيرة هرمز 900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية
lebanon 24
28/10/2024 14:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يسعى إلى إنقاذ لبنان من بربريّة نتنياهو.. و "حزب الله" مدعو لمراجعة حساباته
lebanon 24
28/10/2024 14:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
5 جبهات في لبنان.. هذه خريطة معارك حزب الله وإسرائيل
lebanon 24
28/10/2024 14:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:35 | 2024-10-28
08:28 | 2024-10-28
08:24 | 2024-10-28
08:22 | 2024-10-28
08:17 | 2024-10-28
08:14 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24