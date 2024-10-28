طلب عاجل من بيولي لإدارة النصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف أن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر السعودي وجه طلبا عاجلا إلى إدارة "العالمي" بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي المقبل.



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من جانبه قال حسين عبد الغني نجم النصر الأسبق: "الفريق يحتاج مهاجم صريح بالطبع بعيدا عن ساديو ماني وتاليسكا، فالنجم السنغالي ليس هدافا هو لاعب يحب أن يلعب على الأطراف". وقال الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "حسب المعلومات المتوفرة لدي فإن بيولي طلب التعاقد مع مهاجم جديد بجانب كريستيانو رونالدو".من جانبه قال حسين عبد الغني نجم النصر الأسبق: "الفريق يحتاج مهاجم صريح بالطبع بعيدا عن ساديو ماني وتاليسكا، فالنجم السنغالي ليس هدافا هو لاعب يحب أن يلعب على الأطراف".