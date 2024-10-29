القناة 12 الإسرائيلية: مسيرة انطلقت اليوم من اليمن للبحر الأحمر مرورا بسيناء ودخلت البحر المتوسط في نقطة غير معروفة ثم شمالا إلى عسقلان (الجزيرة)

Lebanon 24