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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مقتل جندي متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي لبنان

Lebanon 24
29-10-2024 | 10:41
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