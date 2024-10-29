مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على وصول وكالات الإغاثة الإنسانية إلى شمال غزة لا تزال تمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة

Lebanon 24