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الرئيس الأيرلندي: حظر الأونروا فشل مروع للدبلوماسية ويجب وقف استخدام المجاعة سلاح حرب (الجزيرة)

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:38
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