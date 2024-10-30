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أكسيوس: مستشارون لبايدن سيزورون إسرائيل الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان

Lebanon 24
30-10-2024 | 00:04
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