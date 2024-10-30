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قاسم: حزب الله وأمل والقوى التي تقاتل معنا يواجهون العدو الاسرائيلي بقرارهم وإرادتهم لحماية أرضنا فالمقاتلون هم أصحاب الارض وأبناء البلد ولا أحد يقاتل نيابة عنا ولا لمشروع أحد

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:24
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