قاسم: حزب الله وأمل والقوى التي تقاتل معنا يواجهون العدو الاسرائيلي بقرارهم وإرادتهم لحماية أرضنا فالمقاتلون هم أصحاب الارض وأبناء البلد ولا أحد يقاتل نيابة عنا ولا لمشروع أحد

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