Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم اليونيفيل: لا حل عسكريا للوضع في جنوب لبنان ومستعدون لدعم أي اتفاق يعيد الاستقرار للمنطقة

Lebanon 24
30-10-2024 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم اليونيفيل: ينبغي التقيد بالقرار 1701 والتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في جنوب لبنان
lebanon 24
30/10/2024 20:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اليونيفيل: تطبيق القرار 1701 سيضمن الأمن والاستقرار في لبنان ويدعم الجيش اللبناني ويفرض سيطرته
lebanon 24
30/10/2024 20:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم "اليونيفيل": طائرة مسيّرة مجهولة المصدر اقتربت من إحدى سفن "اليونيفيل" قبالة ساحل لبنان الجنوبي وتمّ استخدام التدابير الإلكترونية المضادة وسقطت المسيّرة وانفجرت من تلقاء نفسها
lebanon 24
30/10/2024 20:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اليونيفيل: استهداف إسرائيل لقواتنا في جنوب لبنان "تطور خطير" (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/10/2024 20:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:32 | 2024-10-30
14:29 | 2024-10-30
14:27 | 2024-10-30
14:26 | 2024-10-30
14:24 | 2024-10-30
13:56 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24