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حزب الله: نفذنا هجوما بصواريخ نوعية ومسيّرات استهدف قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة وتجمعات بمعسكر إلياكيم جنوب حيفا

Lebanon 24
30-10-2024 | 12:42
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