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القناة ١٢ الإسرائيلية: نتنياهو ابدى موافقته على تسوية في لبنان تضمن عودة الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:43
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