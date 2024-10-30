ميقاتي: هدفنا حماية لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي واتصلت بهوكشتاين وهو في طريقه إلى المنطقة ونأمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقتٍ قريب

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