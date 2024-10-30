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ميقاتي: تم إبلاغي باغتيال السيد حسن نصرالله حينما كنت أخضع لفحوصات طبية في الولايات المتحدة وعدت فوراً إلى بيروت بعد ذلك وعقدتُ جلسة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:16
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: بداية أدعوكم للوقوف وقفة صمت حداداً على روح الشهيد سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء الذين سقطوا نتيجة حرب الابادة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان
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