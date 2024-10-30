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وضاح الصادق: الشيخ نعيم قاسم ليس رجلا عسكريا وليس سيدا وهذا لديه دلالة كبيرة ولا أحد في حزب الله كالسيد حسن نصرالله (LBCI)

Lebanon 24
30-10-2024 | 16:30
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وضاح الصادق: خطاب الشيخ نعيم قاسم اليوم يُظهر أن قاسم خارج لبنان ولا يعيش الواقع اللبناني فما قاله ليس من الواقع وهو وجه خطابه فقط لبيئة الحزب ولم يتكلم مع بقية اللبنانيين (LBCI)
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