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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش: سننهي الحرب بالنصر وسنجلب الأمن ومعه الاقتصاد الجيد

Lebanon 24
31-10-2024 | 07:48
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