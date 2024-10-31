Advertisement

أخبار عاجلة

تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي: من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
31-10-2024 | 08:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
31/10/2024 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: هناك رغبة أميركية قوية في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل الانتخابات
lebanon 24
31/10/2024 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الإدارة الأميركية: الضربات الإسرائيلية تهدف إلى ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية بشكل فعال
lebanon 24
31/10/2024 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: مستعدون للمساعي والمقترحات لكن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة
lebanon 24
31/10/2024 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:52 | 2024-10-31
08:46 | 2024-10-31
08:41 | 2024-10-31
08:36 | 2024-10-31
08:26 | 2024-10-31
08:22 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24