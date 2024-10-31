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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: 58 ألف مواطن غادروا منازلهم في شمال إسرائيل بسبب القصف الصاروخي لحزب الله

Lebanon 24
31-10-2024 | 08:52
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