Advertisement

أخبار عاجلة

ممثلية إيران في مقر الأمم المتحدة في جنيف في رسالة إلى مؤتمر نزع السلاح: إيران لن تترد في الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة

Lebanon 24
31-10-2024 | 09:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة (الجزيرة)
lebanon 24
31/10/2024 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل إيران في الأمم المتحدة: سنمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي بوجه أي اعتداء
lebanon 24
31/10/2024 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث إيران في الأمم المتحدة: إيران استندت إلى حقها بالدفاع المشروع بعد فترة طويلة من ضبط النفس
lebanon 24
31/10/2024 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران في الأمم المتحدة: طهران لن تتردد في ممارسة حقوقها بموجب القانون الدولي باتخاذ كافة التدابير للدفاع عن مصالحها
lebanon 24
31/10/2024 16:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:43 | 2024-10-31
10:37 | 2024-10-31
10:35 | 2024-10-31
10:20 | 2024-10-31
10:13 | 2024-10-31
10:06 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24